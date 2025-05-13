شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الحظ يطارد موهبة الأهلى محمد عبد الله. .إصابة وحادث ورحيل منتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد سوء الحظ محمد عبد الله لاعب النادى الأهلى الشاب، فى الفترة الحالية بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، الذى يخوض بطولة أفريقيا للشباب ووصل إلى نصف النهائى بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح، والتى تستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

ويعيش محمد عبد الله فى الوقت الحالى أوقات عصيبة نستعرضها فى التقرير التالى..

إصابة بمزق فى العضلة الأمامية

تعرض محمد عبد الله لإصابة قوية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، ليقرر أسامة نبية المدير الفنى للمنتخب استبعاد محمد عبد الله من معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم فى الإسماعيلية، وذلك بناء على التقرير الطبي الذى رأي ضرورة راحة اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوصات والأشعة إصابته بمزق فى العضلة الأمامية.

حادث سيارة

نشر محمد عبد الله لاعب النادى الأهلى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة لسيارته بعد تعرضه لحادث أثناء سير في الطريق، لتظهر السيارة متهشمة من الجانب الأيسر.



محمد عبد الله

رحيل منتظر من الأهلى

الأمر الثالث المتوقع هو رحيل محمد عبد الله عن صفوف الأهلى فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، خاصة فى ظل الصفقات القوية التى أبرمها المارد الأحمر، وازدحام مركزه بالنجوم القوية مثل طاهر محمد طاهر وأحمد مصطفى زيزو وحسين الشحات، كما أن هناك بعض الأندية ترغب فى ضم اللاعب فى الموسم المقبل والتى يأتى فى مقدمتهم فريق بتروجت الذى طلب ضم اللاعب.