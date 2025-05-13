شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يسجل هدف التقدم للأهلي أمام سيراميكا فى الدقيقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

سجل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى سيراميكا خلال الدقيقة 20 في المباراة المقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الفريق الأحمر.

بدأت المباراة بشكل حماسي ولم تستغرق عملية "جس النبض" وقتاً طويلاً إذا ظهرت قوة الفريقين الهجومية مُبكراً ، وساهم أحمد بلحاج ومحمد شكري في شن أكثر من هجمة خطرة للأهلي ، وتعرض وسام أبو علي مهاجم الأهلي لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم استكمل المشاركة في اللقاء.

وبمرور الوقت نشط أداء سيراميكا وقاد لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي وسط تراجع غريب من جانب لاعبي الأهلي وحارس مرمى الفريق .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة

وجاء تشكيل الأهلي ، كالتالي: محمد الشناوي وأكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا و مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي

فيما يجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة