شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..تعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا المقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بشكل حماسي ولم تستغرق عملية "جس النبض" وقتاً طويلاً إذا ظهرت قوة الفريقين الهجومية مُبكراً ، وساهم أحمد بلحاج ومحمد شكري في شن أكثر من هجمة خطرة للأهلي ، وتعرض وسام أبو علي مهاجم الأهلي لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم استكمل المشاركة في اللقاء.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث ، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة

وجاء تشكيل الأهلي ، كالتالي: محمد الشناوي وأكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا و مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي

فيما يجلس على مقاعد البدلاء ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة