شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة استثنائية للبطولة العربية للجولف في مصر.. وعمر طلعت مصطفى: نعمل على استضافة البطولات العالمية ( فيديو ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت مصر بطولات كبرى خلال الشهر الحالي، أبرزها البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025، والتي شهدت مشاركة واسعة لعدد كبير من اللاعبين من 12 دولة عربية، ونالت مصر إشادة وتقدير من المشاركين ومحبي اللعبة، بسبب مستوى التنظيم وجودة الأندية والملاعب المستضيفة للمنافسات، علاوة على الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي أقيمت على هامش البطولة الكبرى، والمنظمة من قبل الاتحاد المصري للجولف برئاسة عمر طلعت مصطفى ، بالتعاون مع الاتحاد العربي.

وانطلقت البطولة يوم الأربعاء 7 مايو، بافتتاحية كبرى حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي أكد أن استضافة هذه البطولة تأتي ضمن رؤية الدولة لدعم الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة بين الشباب، لا سيما في الرياضات النوعية مثل الجولف، كما شارك في الافتتاح عمر هشام طلعت مصطفى ، رئيس الاتحاد المصري، والذي أشار إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف مواهب واعدة على مستوى الوطن العربي، واضاف اننا نسعى لاستضافة البطولات العالمية لاستعادة ريادة مصر في رياضة الجولف.

وعلى مدار أيام البطولة، تنافس اللاعبون على الفوز بجوائز البطولة العربية على ملاعب مدينتي وقطامية ديونز، وفي الوقت نفسه تميزت نسخة البطولة هذا العام، بتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة استقطبت المئات من الشباب والنشء للترويج لانتشار بطولة الجولف وضم قاعدة جديدة من ممارسي اللعبة، مثل مهرجان الجولف .

وأشاد اللاعبون المشاركون، بحسن تنظيم النسخة الحالية من البطولة العربية للجولف، سواء من حيث الاستعدادات لتوفير أجواء للمنافسة على الجوائز، وتقديم أفضل أداء، وكذلك أشادوا بمستوى الملاعب، وتوافر مختلف المرافق اللازمة للاستمتاع باللعب، إضافة إلى تنظيم فعاليات ترفيهية لأول مرة على مستوى البطولة.



فريق الجولف

البطولة العربية للجولف