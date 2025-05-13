شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك.. موعد مباراة قمة نصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الزمالك في أولى جولات نصف نهائي دورى السلة، والتي تقام على صالة برج العرب بالأسكندرية، بالمباريات التى تقام بنظام best of 5 .

موعد مباراة الاهلى والزمالك

تقام مباراة الاهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى السلة فى تمام التاسعة من مساء اليوم بالصالة الرئيسة ببرج العرب بالأسكندرية.

الاهلى والزمالك فى 5 مباريات

ويلتقى كل فريقين في 5 مباريات ، المباراة الأولى، الثلاثاء الموافق 13 مايو، المباراة الثانية، الخميس الموافق 15 مايو، المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو، المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الإثنين الموافق 19 مايو، والمباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو.

الاهلى والزمالك بحضور الجماهير

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي ، حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي الدورى، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.