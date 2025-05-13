شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع بيراميدز ، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة من جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائى.

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.