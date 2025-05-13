"البدري محاصر في طرابلس" توقف النشاط الكروي ومحاولات للعودة إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن تفاصيل الموقف الراهن للفريق في ظل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس الاثنين في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدًا أن النشاط الكروي تم تعليقه رسميًا حتى إشعار آخر.

وفي تصريحات صحفية، قال البدري: تم تأجيل النشاط الكروي في ليبيا بسبب الاشتباكات، ونحن الآن ممنوعون من مغادرة الفندق، ونحاول العودة إلى مصر ولكن ذلك مرتبط بعودة المطار للعمل.

ويخوض البدري تجربته التدريبية في ليبيا حتى نهاية الموسم الحالي، في وقت يتصدر فيه فريقه جدول ترتيب المجموعة الرابعة في الدوري الليبي برصيد 34 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، فريق المدينة، قبل جولتين فقط من انطلاق المرحلة النهائية للدوري.

ويضم الجهاز الفني والإداري لأهلي طرابلس عددًا من الأسماء المصرية والعربية، أبرزهم هادي خشبة، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، الذي يشغل منصب المدير الرياضي للنادي، بالإضافة إلى المهاجم الأنجولي كريستوف مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري السابق.

وتُقام المرحلة النهائية للدوري الليبي بمشاركة 12 فريقًا، يمثلون أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربع، لتحديد بطل الدوري لهذا الموسم، وسط ضبابية المشهد الأمني وتأثيره على مصير المنافسات.