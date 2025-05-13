بطولة انكلترا: عملية جراحية "كارئة" للمهاجم النيجيري لنوتنغهام أوونييي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن نادي نوتنغهام فوريست سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن مهاجمه النيجيري تايوو أوونييي خضع لعملية جراحية طارئة بسبب إصابة في البطن تعرض لها عندما اصطدم بقائم المرمى خلال المباراة ضد ليستر سيتي (2 2) الأحد في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.

واصطدم الدولي النيجيري البالغ من العمر 27 عاما بالقائم بقوة أثناء محاولته متابعة كرة للسويدي أنتوني إيلانغا بضغط من لاعب ليستر الارجنتيني فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 88.

وقال نوتنغهام فوريست في بيان "يؤكد النادي أن تايوو أوونييي خضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابة في البطن تعرض لها خلال مباراة الأحد ضد ليستر سيتي".

وأضاف "يرسل الجميع في نوتنغهام فوريست أطيب تمنياتهم إلى تايوو. سيقدم النادي مزيدا من المعلومات في الوقت المناسب".

وكان أوونييي الذي انضم إلى النادي الإنكليزي في حزيران/يونيو 2022 قادما من أونيون برلين الألماني، شارك في المباراة لخمس دقائق فقط قبل أن يتعرض إلى الإصابة.

بعد أن تلقى علاجا لفترة طويلة في الملعب، عاد وأكمل المباراة. لم يتم تأكيد مدى إصابته إلا من قبل الفريق الطبي لنادي نوتنغهام فوريست الاثنين.

وينافس النادي على مقعد مؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. بتعادله مع ليستر سيتي قبل الاخير، لم يعد مصير فوريست بين يديه، لكنه ضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز السبعة الأولى في الدوري وبالتالي التواجد في إحدى المسابقات القارية في موسم 2025 2026.