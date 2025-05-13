دورة روما: ألكاراس بصعوبة إلى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - روما : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا الدور ربع النهائي لدورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السعب على الروسي كارن خاتشانوف الرابع والعشرين 6 3 و3 6 و7 5 الثلاثاء في ثمن النهائي.

واحتاج ألكاراس، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة لفخذه الأيمن تعرض لها عندما خسر نهائي دورة برشلونة امام الدنماركي هولغر رونه أواخر الشهر الماضي، الى ساعتين و28 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس على خاتشانوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

واستهل خاتشانوف المباراة بأفضل طريقة ممكنة بكسره إرسال ألكاراس في الشوط الأول فتقدم 1 0 ثم 2 0.

ونجح ألكاراس الذي حرمته الاصابة من المشاركة في دورة مدريد لماسترز الالف نقطة، في رد التحية للروسي في الشوط السادس مدركا التعادل 3 3 في طريقه الى كسب خمسة أشواط متتالية بينها كسر ثان لإرسال خاتشانوف في الشوط الثامن منهيا المجموعة في صالحه 6 3 في 39 دقيقة.

وواصل ألكاراس تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الخامس متقدما 3 2، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركة التعادل 3 3 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السادس في طريقه الى كسب أربعة أشواط متتالية وإنهاء المجموعة في صالحه 6 3 أيضا في 46 دقيقة.

واستعاد ألكاراس توازنه في المجموعة الثالثة الحاسمة، فكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الرابع وتقدم 3 1 ثم 4 1، لكن الروسي رد التحية للإسباني في الشوط السابع مقلصا الفارق الى 3 4 ثم أدرك التعادل 4 4 و5 5، لكن ألكاراس كسر إرساله في الشوط الثاني عشر وأنهى المجموعة في صالحه في ساعة و12 دقيقة.

ويشارك ألكاراس للمرة الثانية فقط في دورة روما حيث غاب بسبب الاصابة عن نسخة العام الماضي وخرج من الدور الثالث في نسخة عام 2023 في ظهوره الأول في العاصمة الايطالية.