شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز في سباق 8 سيناريوهات لحسم بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت مسابقة الدوري المصري من الأمتار الأخيرة، للكشف عن بطل المسابقة المحلية، حيث يتسابق الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، وبيراميدز الوصيف برصيد 47 نقطة، على حسم اللقب، مع تبقي 3 مباريات فقط لكل فريق في البطولة المحلية.

1ـ فوز الأهلي بالجولات المتبقية

حال فوز الأهلي في جميع مبارياته المتبقية يحصد الفريق الأحمر 9 نقاط ليتوج بالدوري دون انتظار نتائج المنافسين بوصوله إلى النقطة 58 نقطة.

2ـ فوز الأهلي في مباراتين والتعادل في المباراة الثالثة

حال فوز الأهلي في مباراتين والتعادل في اللقاء الثالث سيتوقف رصيد الفريق الأحمر عند النقطة 56، سيتوج الأهلي باللقب أيضاً نظراً لتوقف رصيد بيراميدز عند نفس النقطة حال فوزه بجميع مبارياته، وينحاز فارق الأهداف في هذه الحالة للفريق الأحمر الذي سجل 13 هدفاً واستقبل 8 أخرى، بينما سجل بيراميدز 7 أهداف واستقبل 9 أخرى.

3ـ فوز الأهلي في مباراتين والهزيمة في اللقاء الثالث

يصبح رصيد الأهلي وقتها 55 نقطة، وسينتظر وقتها تعثر بيراميدز في مباراة واحدة على الأقل سواء بالتعادل أو الهزيمة.

4ـ فوز وتعادلين للأهلي

يصبح رصيد الأهلي وقتها 54 نقطة وسينتظر الأهلي وقتها تعثر بيراميدز بالتعادل على الأقل في مباراة واحدة أيضاً.

5ـ فوز وتعادل وهزيمة للأهلي

يصبح رصيد الأهلي وقتها 53 نقطة، وسيحتاج الأهلي إلى خسارة بيراميدز في مباراة واحدة على الأقل مع استمرار قاعدة فارق الأهداف لصالح الأهلي.

6ـ فوز وهزيمتين للأهلي

يتوقف رصيد الأهلي وقتها عند النقطة 52، وسيحتاج الأحمر إلى تعثر بيراميدز بالتعادل في مباراتين على الأقل.

7ـ تعادلين وهزيمة للأهلي

يصبح رصيد الأهلي وقتها 51 نقطة، وسيكون الأحمر بانتظار تعادل بيراميدز وهزيمته في مباراتين.

8ـ تعادل وهزيمتين للأهلي

سيكون الأهلي وقتها بانتظار نتائج بيراميدز، حيث سيحتاج تعثر السماوي بالتعادل في مباراة والهزيمة في مباراتين أيضاً مع استمرار قاعدة فارق الأهداف.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:



الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :





الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".