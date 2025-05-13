شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبترو أتليتكو الأنجولي في نهائى السوبر الأفريقي لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر الأفريقي ،على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة.

موعد مباراة الأهلي وبترو أتليتكو

تقام مباراة سيدات يد الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي في تمام الثامنة مساءا .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي النهائي ، بالفوز علي على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

ويسعى الأهلى لحصد اللقب فى ظل تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم، حيث يعقد الفريق آمالا كبيرة على عناصر الخبرة أمثال نصرة عيد عبد الملك وليلى هيثم وأمينة عاطف.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي