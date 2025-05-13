شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك..إبراهيم عادل ومروان حمدى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: محمود دونجا- وليد الكرتي - بلاتي توريه.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدى - إبراهيم عادل - مروان حمدي.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.