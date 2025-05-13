شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري قبل مباريات اليوم.. صراع ثلاثى على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الصراع على لقب هداف الدورى قبل 3 جولات على النهاية من بطولة دورى nile هذا الموسم الاستثنائى الذى لعب من دور واحد، ثم تم تقسيم الأندية لمجموعتين، مجموعة تنافس على اللقب والأخرى تنافس على تفادى الهبوط.

وتشهد بطولة الدورى صراعا قويا بين الثلاثى إمام عاشور لاعب الأهلى، وناصر منسى مهاجم الزمالك، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى برصيد 11 هدفا لكل منهم قبل مباريات اليوم فى الجولة السادسة من الدورى.

ترتيب هدافى الدوري قبل مباريات اليوم..

-إمام عاشور - الأهلى - 11 هدفاً

-ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا.

-أسامة فيصل - البنك الأهلي - 11 هدفًا.

-محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.

-ياو أنور - البنك الأهلي - 9 أهداف.

-عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.

-شادي حسين - زد - 8 أهداف.

-فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.

-صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.

-إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.

-مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.

الأهلي ينفرد بالصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري

وتختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات قوية ضمن مرحلة التتويج بالبطولة تجمع سيراميكا مع الاهلى وفاركو مع المصري و الزمالك مع بيراميدز وأخيراً حرس الحدود مع البنك الاهلى.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز فى مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

دوري من دور واحد لتسريع الموسم وتقسيم المنافسة

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.