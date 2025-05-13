شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة بيراميدز الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى اليوم، الثلاثاء، لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل مع سيراميكا 2-2 بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويقود أحمد الغندور المباراة تحكيمياً ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو يتواجد هشام القاضي ويعاونه خالد حسين.

وقاد الغندور 3 مباريات للزمالك منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف وعلى الاتحاد السكندري بهدفين دون رد. كما قاد مباراة بكأس مصر ضد سموحة انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين. بينما لم يقود الغندور أي مباراة لبيراميدز خلال الموسم الحالي.

وإجمالا أدار الحكم أحمد الغندور 22 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة بيراميدز الليلة ، حقق الزمالك الفوز فى 16 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وتلقى 3 هزائم.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.