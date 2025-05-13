شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحركات الزمالك لهيكلة قطاع الكرة .. مدير رياضى وآخر للتعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى،أحمد حسام ميدو،حازم إمام،وعمرو الجنايني تحركاتها المكثفة من أجل إعادة هيكلة قطاع الكرة في الموسم الجديد والسير على نهج الأندية الأوروبية،وإسناد كل مهمة للمسئول عنها من أجل تطبيق نظام مؤسسي تسير عليه القلعة البيضاء في السنوات المقبلة.

س: ما هي أول خطوة للزمالك في هيكلة قطاع الكرة؟

ج: التعاقد مع مدير رياضى يتمكن من تحديد هوية اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق أو إعداد خطط إدارية ومالية لبناء الفريق،وخلق فلسفة مهمة يسير عليها جميع فئات النادى العمرية والاعتماد على فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء لتغذية الفريق بأهم اللاعبين.

س: هل تعاقد الزمالك مع مدير رياضي؟

ج: بات الويلزي توني پيوليس الأقرب لتولى منصب المدير الرياضى للزمالك،حيث يستهدف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء التعاقد معه لتطوير قطاع الكرة في الفترة المقبلة،والتعامل بطريقة احترافية.

س: هل ينوى الزمالك جلب مدير تعاقدات؟

ج: بالفعل يتحرك مسئولو نادى الزمالك في اتجاه جلب مدير تعاقدات ، بمهام وصلاحيات واسعة تمكنه من صياغة العقود بطريقة احترافية تحفظ للنادى حقوقه في طريقة كتابة العقود،ويملك مهارة في التفاوض مع اللاعبين ويكون حلقة وصل قوية مع مسئولي القلعة البيضاء.

س: هل ينوى الزمالك التعاقد مع مدير تسويق وأخر مالى؟

ج: بالفعل الزمالك يتجه بقوة لتعيين مدير تسويق وأخر مالى ضمن هيكلة قطاع الكرة في الموسم الجديد، فضلاً عن تجهيز مكاتب خاصة للتحليل والإحصائيات داخل النادي.

س: هل الزمالك ينوى غربلة فريق الكرة في الموسم الجديد؟

ج: استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على غربلة فريق الكرة وإعادة هيكلته فى نهاية الموسم الحالى، والاستغناء عن اللاعبين الذين لا يحتاج الفريق إلى جهودهم وسد الثغرات فى المراكز التى تعانى من النقص وعلى رأسها الأجنحة.

وينوى الزمالك الاستغناء عن 10 لاعبين على الأقل فى نهاية الموسم، أبرزهم محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، حازم أسامة، أحمد رفاعى، سيف فاروق جعفر، وحسام أشرف، مع خروج البعض الأخر معاراً لاكتساب الخبرات.

س: ما هي الصفقات التي ينوى الزمالك تدعيم الفريق بها؟

ج: كما استقر مسئولو نادى الزمالك على تدعيم الفريق بصفقتين سوبر من العيار الثقيل لتدعيم مركز الجناح وهناك العديد من الأسماء المرشحة وعلى رأسها السويسرى ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت وعبد الرحمن مجدى لاعب بيراميدز وذلك لتعويض رحيل أحمد مصطفى "زيزو".