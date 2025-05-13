شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت الأهلى مع سيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

ودائما ما تتسم مواجهات الأهلي وسيراميكا بالندية رغم تفوق الشياطين الحمر الكاسح، وبدأت مواجهات الأهلي وسيراميكا في شهر يناير لعام 2021. والتقى الفريقان فى 11 مباراة بجميع المسابقات، انتصر الأهلي في 9 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين عندما فاز الأهلي على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدور الاول للنسخة الحالية للدوري

سجل الأهلى 27 هدفاً فى شباك سيراميكا بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز ، ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.