شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مشتعل على لقب "مستر أسيست" في الدوري المصري.. 4 لاعبين في المقدمة بـ6 تمريرات حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتعل الصراع على لقب "مستر أسيست" في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، حيث يتصدر المشهد أربعة لاعبين برصيد 6 تمريرات حاسمة لكل منهم، في سباق مثير بين لاعبي الوسط والدفاع من أندية القمة.

إمام عاشور – الأهلي – لاعب وسط

النجم الدولي يقدم موسمًا مميزًا بقميص المارد الأحمر، ويعد أحد أهم صانعي اللعب في تشكيل مارسيل كولر، بفضل تحركاته وتمريراته المؤثرة في الثلث الأخير.

محمد الشيبي – بيراميدز – ظهير أيمن

رغم مركزه الدفاعي، فإن الظهير المغربي يثبت أنه ماكينة عرضيات لا تهدأ، وساهم بتمريراته الدقيقة في صناعة الفارق لفريقه خلال الموسم.

أحمد قندوسي – سيراميكا – وسط

اللاعب الجزائري يثبت نفسه بقوة في الدوري المصري، حيث أصبح العقل المدبر لهجمات سيراميكا وصاحب لمسة حاسمة في كل مباراة تقريبًا.

إبراهيم عادل – بيراميدز – جناح

الموهبة الصاعدة بسرعة الصاروخ في بيراميدز، ويُعد من أكثر اللاعبين تأثيرًا على مستوى الهجوم وصناعة الفرص.

ومع اقتراب الموسم من نهايته، يترقب عشاق الكرة المصرية من سيحسم لقب أفضل صانع ألعاب، في ظل التنافس القوي بين الأسماء الأربعة.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق، وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.