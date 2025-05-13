معلول وجراديشار والشحات وأشرف داري ضمن بدلاء الأهلي أمام سيراميكا

ويستعد الأهلي بقيادة عماد النحاس لمباراة سيراميكا المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة سيراميكا بعد قليل ، كلاً من : مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي افشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا.

فيما جاء تشكيل الأهلي ، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: أكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول إلى أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، وسيراميكا يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.