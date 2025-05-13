7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13-5-2025 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها مواجهة محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي، الغموض بشأن مستقبله داخل الجهاز الفني بعد إقتراب التعاقد مع الأسباني خوسيه ريفيرو.

غموض موقف محمد شوقي من البقاء في الأهلي ضمن جهاز ريفيرو ..اعرف السبب

يواجه محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي، الغموض بشأن مستقبله داخل الجهاز الفني بعد إقتراب التعاقد مع الأسباني خوسيه ريفيرو لتدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر.

تهشم سيارة محمد عبد الله لاعب الأهلى ومنتخب الشباب فى حادث.. صور

تعرض محمد عبد الله لاعب الاهلى ومنتخب الشباب لحادث سير تسبب فى تهشم سيارته عقب احتفاله مع زملاؤه بالتأهل لكأس العالم تحت 20 عاماً .

ماييلى على رأس 4 غيابات فى صفوف بيراميدز قبل مواجهة الزمالك الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا.. طاهر وبن شرقى وأبو على فى الهجوم

يستعد فريق الكرة بالأهلى بقيادة عماد النحاس اليوم الثلاثاء، لمباراة سيراميكا فى بطولة الدورى الممتاز.

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع خوسيه ريفيرو

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات تعاقد الأهلى مع خوسيه ريفيرو، المدير الفنى السابق لأورلاندو الجنوب أفريقى.

أيمن الرمادى يبحث عن الفوز الأول مع الزمالك أمام بيراميدز الليلة

مع دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، يلتقى فريق الكرة بنادى الزمالك مع بيراميدز ضمن مباريات الجولة السادسة من جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب).

اتحاد الكرة يجهز محمود بسيوني والغندور لإدارة مباراة نهائي كأس مصر

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز ، الثنائى محمود بسيوني وأحمد الغندور لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.