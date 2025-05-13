شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا..وسام يقود الهجوم والعش أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد النحاس المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- ياسر إبراهيم - مصطفى العش- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- إمام عاشور- أشرف بن شرقي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول إلى أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

ويستعد الأهلي بقيادة عماد النحاس لمباراة سيراميكا في بطولة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، وسيراميكا يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.