شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عماد النحاس مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة

الاهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 3 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ليحرز الفريق 12 هدفا في 3 مباريات.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز ، ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.