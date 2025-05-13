شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلى في الدورى.. وزلاكة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى بعد قليل على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.

واستعاد على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، الثنائى عمرو قلاوة والحارس محمد كوكو استعدادا لمواجهة الأهلى، حيث شارك عمرو قلاوة فى مران سيراميكا بعد التعافى من الإصابة بكدمة فى الركبة، والتى أبعدته عن سيراميكا أمام البنك الأهلى والزمالك، ولكنه أصبح جاهزا لتدعيم خط الوسط أمام الأهلى.

كما شارك محمد كوكو حارس سيراميكا فى التدريبات بشكل كامل بعد التعافى من الإصابة بالتواء فى الكاحل الذى تعرض له خلال مباراة البنك الأهلى والتى أبعدته عن مباراة الزمالك.

ونجح فريق سيراميكا فى التعادل أمام الزمالك بهدفين لمثليهما، سجل ناصر منسى الهدف الأول للزمالك، مستغلاً خطأ كارثيا من محمد بسام، وتعادل إسلام عيسى لسيراميكا، ثم سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من جديد، وتعادل لسيراميكا أحمد بلحاج فى الوقت بدل الضائع.