شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري قبل مباريات اليوم.. الأهلى متصدرا وبيراميدز وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى "دورى nile" برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، قبل انطلاق منافسات مباريات اليوم بين الأهلى وسيراميكا، وفاركو مع المصرى، والزمالك وبيراميدز، والبنك الأهلى وحرس الحدود.



ترتيب دورى المصرى

ترتيب جدول الدوري قبل مباريات اليوم

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات قوية ضمن مرحلة التتويج بالبطولة تجمع سيراميكا مع الاهلى وفاركو مع المصري و الزمالك مع بيراميدز وأخيراً حرس الحدود مع البنك الاهلى.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز فى مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السادسة للدوري المصري

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا & الأهلى..5 مساء

فاركو & المصري..5 مساء

الزمالك & بيراميدز..8 مساء

حرس الحدود & البنك الأهلى ..8 مساء

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.