شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب المقاولون العرب لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول إلى أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

ويستعد الأهلي بقيادة عماد النحاس لمباراة سيراميكا في بطولة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، وسيراميكا يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.