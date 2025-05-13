شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حسام عبد المجيد لمعسكر الزمالك بعد الامتحان.. اعرف موقفه من مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق خرج من معسكر الفريق صباح اليوم الثلاثاء من أجل أداء الإمتحان،مؤكداً أن أحد الإداريين اصطحب اللاعب إلى لجنته وانتظره حتى يعود معه إلى معسكر الفريق.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن حسام عبد المجيد عاد إلى المعسكر،وسيكون متواجداً في مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري ومشاركته فى اللقاء يعود للجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادي.

في سياق متصل مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الزمالك مع نظيره بيراميدز في إطار الجولة السادسة من مرحلة الحسم، ببطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يجرى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق تغييرا في خط الدفاع، على أن يعتمد على محمود حمدى الونش أساسيا، بعد أن كان جليسا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام سيراميكا.

ومن المتوقع أن يخوض الرمادى المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، بينما يعتمد على محمود حمدى الونش، وعمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج في خط الدفاع ، على أن يشارك عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، في خط الوسط بينما يقود الهجوم سيف الجزيرى، وسيف جعفر.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.