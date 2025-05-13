شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إصابة فرح الشاذلى بقطع في الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الأشعة التي خضعت لها فرح الشاذلي، حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الاهلى إصابتها بقطع في الرباط الصليبي وغيابها عن نهائي السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.

وقدمت فرح أداء قويا أمام فريق الجمعية الرياضية النسائية التونسي وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، وتعرضت للإصابة بالركبة في نهاية الشوط الأول، وشاركت رغم الإصابة في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن تخضع فرح لعملية جراحية خلال الفترة، المقبلة.

ونجح سيدات يد الأهلي في التأهل إلى نهائي السوبر الإفريقي بعد الفوز على الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة 26-24.