شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة سيراميكا اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة

ويدير محمود بسيوني مباراة سيراميكا والأهلي، ويعاونه كل من سمير جمال ومحمد مجدي سليمان، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

وكان محمود بسيوني أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في الدور الأول من الدوري وانتهت بفوز الأحمر 5-2.

كما أدار للأهلي أيضا مباراة إنبي وانتهت بالتعادل السلبي.

بالإضافة إلى اختياره لتحكيم مباراة الأهلي والزمالك في الدور المرحلة الثانية من الدوري والتي لم تلعب بسبب عدم حضور الأهلي إلى الملعب والتي تشكل أزمة في الكرة المصرية حتى الآن.

وأدار محمود بسيونى 7 مباريات للنادى الأهلى، فاز في 5 منها وتعادل في واحدة وخسر واحدة بشكل اعتباري أمام الزمالك، الأولى كانت أمام إنبى في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، والثانية كانت أمام الجونة فى لقاء الجولة الـ 21 وانتصر وقتها المارد الأحمر بنتيجة 3-0، والثالثة كانت أمام طلائع الجيش وفاز الاهلى برباعية مقابل دون رد في الأسبوع الثالث عشر لدوري الموسم الماضى، والرابعة كانت أمام المقاولون العرب وفاز الأهلى 4-0 فى الأسبوع 23 لدوري الموسم الماضى، والخامسة كانت أمام سيراميكا وفاز الأهلى 5-2 والسادسة كانت أمام انبي وانتهت بالتعادل السلبي في الموسم الحالي والسابعة خسر أمام الزمالك 3-0 اعتبارياً لعدم حضوره المباراة بسبب عدم وجود طاقم تحكيم أجنبى.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز ، ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.