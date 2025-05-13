شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام كندا فى دورة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره الكندي في الثالثة مساء اليوم (الثلاثاء) بتوقيت القاهرة في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير تحت 16 سنة التي تستمر حتى 18 مايو الجاري بمشاركة منتخبات بولندا وكندا وإيرلندا.

التشكيل يضم: مالك عبد الخالق (16) - عادل علاء (6) – يحيى طارق (4) – براء جلال (22) – عمر عبد الغزيز (24) – عبد الله عمرو (20) - أحمد الشحات (8) - خالد مختار (19) - أحمد صفوت (10) –– محمد جمال (7) - محمد زكريا (9).

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عبيد (1) – عمر فتحي (23) – محمد فوزي (5) – أدم يوسف (3) – مروان توفيق (21) – عاصم فتحي (12) - أحمد بشير (25) – أنس السيد (15) – دانيال وهبي (11) – أدهم محمد (17) – سيف الدين تامر (14).

كانت بعثة المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعباً والجهاز الفني والإداري والطبي.

المنتخب خاض أول مران له أمس في تمام الخامسة استعداداً للقاء اليوم في البطولة التي يواجه خلالها أيضاً منتخبي إيرلندا ثم بولندا في الخامس عشر والثامن عشر من الشهر الجاري.