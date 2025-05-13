شكرا لقرائتكم خبر عن دخول جهاد وائل قائمة حراسة سيدات يد الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي بدلا من الشاذلي والان مع تفاصيل الخبر

دخلت جهاد وائل حارسة مرمي فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قائمة الفريق في نهائي السوبر الأفريقي أمام بترو اتليتكو الأنجولي المحدد لها الثامنة مساء بدلا من فرح الشاذلي التي تأكدت اصابتها بالرباط الصليبي .

ومن المقرر أن تخوض منة السيد حارسة الفريق مباراة اليوم بعد طردها في مباراة أمس بنصف النهائي سبب الاصطدام بلاعبة فريق تونس في هجمة مرتدة ليضطر محمد عادل المدير الفني للفريق الدفع بنصرة عيد في حراسة المرمى مؤقتا وهي ليست حارسة في الأساس علي صعيد كرة اليد ، قبل أن تعود فرح الشاذلي وتتحامل على نفسها ،و تنجح في وصول الأهلي إلي نهائي السوبر .

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر الأفريقي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة.

ويسعى الأهلى لحصد اللقب فى ظل تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم، حيث يعقد الفريق آمالا كبيرة على عناصر الخبرة أمثال نصرة عيد عبد الملك وليلى هيثم وأمينة عاطف.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.