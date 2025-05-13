شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الاهلى قبل لقاء الليلة مع المصرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 15 مباراة خلال قيادته لـ4 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:

واجه علي ماهر الأهلي في: 15 مباراة

فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر

تلقى علي ماهر الهزيمة في: 11 مباراة

تعادل على ماهر فى 3 مواجهات

مع المصري

ـ الهزيمة من الأهلي 4/2

ـ الهزيمة من الأهلي 2/1

ـ الهزيمة من الاهلى 1 / 0

مع إنبي

ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0

ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع الأسيوطي

ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0

ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

مع فيوتشر

- الدور الاول لدوري الموسم قبل الماضى: التعادل 1/1 مع الاهلى

- الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى: الاهلى 4/ 0 فيوتشر

- الدور الأول لدوري للموسم الماضى: التعادل 1/1 مع الاهلى

- الدور الثانى لدورى للموسم الماضى: الأهلى 0/ 0 فيوتشر

- مع المصري

- ربع نهائي كأس مصر 2023: خسر 2-1 من الاهلى

- الدور الثانى للدوري الموسم الماضى : خسر 4-0

- خسر فى الدور الاول لدوري هذا الموسم : 2-0

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز ، ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.