شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يستقبل مسئول السفارة اليابانية لمناقشة التعاون فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، توشيفومي إيتو، مدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارة اليابانية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في مجال كرة القدم.

من ناحية أخرى، ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم ورش عمل مسئولي قطاعات الناشئين يومي 24 و 25 مايو الجارى بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة الأفكار وعرض التوصيات الخاصة بكل مسابقة، قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد بحضور رؤساء قطاعات الناشئين للأندية أو ممثل عن القطاع ومعه مقترح مكتوب برؤية كل ناد.

وتهدف ورش العمل إلى تفاهم مشترك بين جميع عناصر اللعبة لتطوير مسابقات الناشئين، واعادة هيكلة مسابقات الناشئين والشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأندية والمنتخبات، وإعداد اللاعبين وفق منهج علمي من خلال المسابقات.