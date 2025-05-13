شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يناقش مصيره مع أهلى طرابلس بعد توقف النشاط الرياضى في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي العودة إلى القاهرة بعد الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة ومناقشة الموقف ، مع إدارة النادى لتحديد مصيره بعد الأحداث والاضطرابات الأمنية الأخيرة التي وقعت في ليبيا والتي اندلعت في الساعات الأخيرة ما أدى إلى توقف النشاط الرياضى وإلغاء تدريبات الفرق الرياضية.

وتسببت الأحداث التي اندلعت خلال الساعات الأخيرة في ليبيا إلى حالة من الذعر لدي أعضاء الجهاز الفني المصري ، ما أدى إلى ارتباك المشهد في طرابلس ليلزم حسام البدرى وجهازه المعاون المصرى مقر إقامته بناءا علي تعليمات ادارة ناديه ، وطلب حسام البدرى من إدارة أهلى طرابلس العودة إلى مصر خوفا من تفاقم الأوضاع .

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية، حالة من الفوضى والاضطرابات جراء اشتباكات عنيفة أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، وأفاد إعلام محلي ليبي بسماع أصوات قذائف وأسلحة ثقيلة في منطقتي عين زارة وصلاح الدين الواقعتين في ضواحي العاصمة طرابلس.

وكان حسام البدري قد قاد أهلي طرابلس لعدة انتصارات ونتائج إيجابية جعلته متصدرا مجموعته واقترب من حسم بطولة الدوري.