شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : اتجاه لرفض تظلم زيزو على العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك مصير التظلم الذى تقدم به أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على العقوبات الانضباطية التي تم توقيعها عليه.

وقال المصدر لليوم السابع أن هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لرفض التظلم الذى تقدم به اللاعب، إلى الشئون القانونية بالنادى، مع التمسك بالقرارات التي صدرت ضده فيما شهدته الأيام الماضية من انقطاع عن التدريبات وتصريحات مسيئة.

وتقدم زيزو خلال الساعات الماضية بتظلم على العقوبات، إلى الشئون القانونية بالنادى، وبدورها قامت الشئون القانونية برفع التظلم إلى مجلس الإدارة للبت فيه واتخاذ القرار المناسب، سواء بقبول التظلم ، وتخفيف العقوبة من عدمه.

وجاء التقدم بالتظلم فى جلسة التحقيق التي خضع لها اللاعب السبت الماضى، وأرفق إلى الشئون القانونية مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما.

وخضع زيزو لجلسة تحقيق واستماع السبت الماضى، بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقاً للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.