شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يصل القاهرة وجلسات استشفاء مكثفة للاعبين استعدادا لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر الشباب إلى القاهرة مساء أمس الإثنين قادما من السويس بعد انتهاء مباراته أمام غانا فى ربع نهائى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا فى مصر، والتى انتهت بفوز مصر 5-4 بركلات الترجيح وتأهل الفراعنة لكأس العالم.

وبدأ الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أكمل والدكتور محمد محروس أخصائى العلاج الطبيعى، على الفوز عمليات الإستشفاء للاعبين فى ظل حالة الاجهاد التى ضربت أغلب اللاعبين بسبب توالى المباريات وخوض 5 مباريات فى 12 يوم تقريبا، ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعبين لمباراة المغرب الخميس المقبل فى نصف النهائى لاستكمال المشوار فى البطولة.

وتأهل منتخب مصر للشباب، إلى كاس العالم 2025 ونصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أسامة نبيه مديراً فنياً وحمادة أنور مديرا للمنتخب وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وأحمد عصام محللاً للآداء ومحمد أكمل طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين أخصائي تدليك.