شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. هنا جودة تحتل المركز الـ 25 في التصنيف العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

قفزت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة ، في التصنيف العالمى للعبة، حيث احتلت المركز الـ 25 عالميا في إنجاز جديد يضاف إلى اللاعبة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك احتفالا بالتصنيف الجديد :" الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

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دعواتكم الجميلة

واحتلت هنا جودة المركز الـ 25 عالميا لتقفز مركزين بعد أن كانت في المركز الـ 27 الشهر الماضى.



هنا جودة

خسرت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة أمام لاعبة النمسا، والمصنفة رقم 15 عالميا، بنتيجة 1-3 بالجولة الثانية ببطولة كأس العالم لتنس الطاولة "فردى رجال وسيدات"، التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية خلال الفترة من 14 حتى 20 أبريل الماضى، كما خسرت دينا مشرف أمام لاعبة الصين، المصنفة سابعة عالميا، بنتيجة 1-3

