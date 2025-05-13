شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف محمد شوقي من البقاء في الأهلي ضمن جهاز ريفيرو ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يواجه محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي، الغموض بشأن مستقبله داخل الجهاز الفني بعد إقتراب التعاقد مع الأسباني خوسيه ريفيرو لتدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع المدرب الأسباني ريفيرو الذي سيصل القاهرة مساء اليوم ،الثلاثاء، لإتمام التعاقد الرسمي، وسيتم إصطحاب خمسة مساعدين للمدرب الأسباني، هم سيرجيو ألمينارا ( مدرب مساعد) و كارلوس نودار باز ( مدرب ) وماركوس أباد( مدرب حراس مرمى) بجانب عضو أخر.

ومن المقرر أن يتواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي، أما موقف محمد شوقي فمازال غامض وهناك إحتمالات لعدم تواجده في الجهاز الجديد لأن محمد يوسف المدير الرياضي سيقوم بمهام مدير الكرة، كما أن المدرب الأسباني الجديد للفريق يُفضّل أن يكون هناك شخص أو أثنين فقط من مصر ضمن جهازه المعاون.

إدارة الكرة في الأهلي ، لم تحسم مصير محمد شوقي بشكل نهائي ورغم أن فرص بقاؤه صعبة لكن هناك إمكانية باستمراره حال إقناع خوسيه ريفيرو بذلك وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ويقود عماد النحاس مسئولية المدير الفني بشكل مؤقت لحين إعلان التعاقد مع ريفيرو.