من الزمالك إلى الأهلي.. زيزو يشعل أزمة صامتة داخل القلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - لا تزال أصداء صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو، نجم وسط الزمالك، إلى النادي الأهلي، تتصدر المشهد الرياضي وتُثير حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء، في ظل تسريبات وكواليس متداولة عن تفاصيل التوقيع والتداعيات التي أعقبتها على مستوى الفريق وإدارته.

وفي قلب العاصفة، برز اسم والد اللاعب، الملقّب بين اللاعبين بـ"أبو زيزو"، باعتباره أحد الشخصيات المثيرة للجدل، بعد ما تردد عن حصوله على عمولة ضخمة قُدّرت بمليون دولار (حوالي 50 مليون جنيه) نظير إتمام الصفقة.

صفقة تُثير الانقسام.. والأسر تدخل المشهد

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، أصبحت الشروط المالية الخاصة بانتقال زيزو نموذجًا جديدًا في تعاقدات الأهلي، بل ومثار خلاف بين الإدارة وعدد من اللاعبين، خصوصًا من هم بصدد تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة، حيث يُثار الآن الحديث عن تأثير تدخل "أفراد من أسر اللاعبين" في مفاوضات التجديد.

وتخشى إدارة النادي من تحوّل تدخلات أولياء الأمور إلى سابقة قد تؤثر على هيكل التفاوض المالي، بعد أن فتحت صفقة زيزو الباب أمام مطالب مشابهة من بعض اللاعبين ووكلائهم، وسط أنباء عن مطالب بمساواة مالية أو حوافز إضافية.

كواليس غير مسبوقة.. وصفقة تهز الثوابت

وتسود حالة من الترقب داخل الفريق الأحمر، في ظل ما وصفه البعض بـ"زلزال تعاقد زيزو"، خاصة أن الصفقة لم تُعلن رسميًا حتى الآن من قبل النادي، في حين تتصاعد الكواليس عن جلسات تمت ومطالب مالية وشروط جزائية قد تتسبب في تغييرات إدارية مرتقبة.

وتتحدث تقارير إعلامية عن وجود انقسام داخل غرفة الملابس، حيث يرى بعض اللاعبين أن إدارة النادي قدمت تنازلات كبيرة في الصفقة، في حين يطالب آخرون بمراجعة ملف الرواتب والامتيازات بشكل عاجل.