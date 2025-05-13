قمة مشتعلة بين الزمالك وبيراميدز.. صراع على النقاط ومصير في المرمى

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، قمة كروية ساخنة تجمع بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) بالدوري المصري الممتاز، الذي يُقام هذا الموسم بنظام استثنائي.

ويدخل الزمالك اللقاء في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ47 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن القمة، ما يضفي أهمية قصوى على المباراة في صراع المنافسة على اللقب.

ويطمح أيمن الرمادي، المدير الفني الجديد للزمالك، لتحقيق فوزه الأول مع الفريق، بعد أن استهل مشواره بتعادل مثير أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، وذلك خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وتتصدر أزمة حراسة المرمى المشهد داخل المعسكر الأبيض، حيث لم يُحسم بعد اسم الحارس الأساسي أمام بيراميدز، في ظل الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين محمد عواد ومدرب الحراس عماد المندوه، والتي أُحيل بسببها عواد للتحقيق، في الوقت الذي تلقى فيه محمد صبحي لفت نظر بسبب اعتراضه على استبداله في اللقاء الأخير.

وبحسب تصريحات ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، فإن الحارسين شاركا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، مع أفضلية طفيفة لمحمد عواد في المشاركة أساسياً الليلة.