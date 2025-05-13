موعد مباراة الزمالك ودرب سلطان المغربي في تحديد برونزية السوبر الأفريقي لليد

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يخوض فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مواجهة أمام درب سلطان المغربي لتحديد برونزية السوبر الأفريقي لكرة اليد المقامة علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة .

موعد مباراة الزمالك و درب سلطان

تقام مباراة الزمالك أمام درب سلطان المغربي في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة ، ليتأهل إلى النهائى

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة ، ليتأهل إلى النهائى.

يسعى الأهلى فى نهائى السوبر الأريقى إلى إستكمال سلسلة التتويجات هذا الموسم فى ظل حصد السوبر المحلى و الدورى و كأس مصر .

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي. على نفس الصالة بحضور جماهيرى حيث يلتفى الأهلى مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان ، وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .