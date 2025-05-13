شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات فى سيراميكا قبل مواجهة الأهلى اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، من العديد من الغيابات أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

سيراميكا ضد الأهلى

يفقد فريق سيراميكا ضد الأهلى كل من أحمد القندوسى للإصابة بكسر فى الساق، وعبد الرحمن بودى بمزق فى الضامة، إبراهيم محمد بمزق فى الضامة، سعد سمير مزق فى السمانة، محمد عادل إيقاف لتراكم الإنذارات، يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين لمشاركتهما مع منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على النادى الأهلى فى جميع المواجهات السابقة، حيث واجه الأهلى فى 11 مباراة خسر 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز.

ويتسلح فى هذه المباراة بخبرات مدربه على ماهر الذى نجح فى تحقيق الفوز من قبل على الأهلى فى مباراة واحدة عندما كان يقود الأسيوطى سابقا فى كأس مصر بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا فى دوري nile

يلتقى فريق الأهلي مع سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري المصري

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.