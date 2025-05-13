شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الشاذلي مثال للتفاني في حراسة مرمي الأهلي بالسوبر الأفريقي لليد انتهي بالرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

حصلت فرح الشاذلي حارسة مرمي فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي اشادات واسعة في مباراة جمعية الساحل التونسي بنصف نهائي السوبر الأفريقي لليد فى ظل تحاملها علي نفسها و استكمال المباراة مصابة فظ ظل طرد الحارسة الأخري منة السيد.

وعقب انتهاء المباراة التي حصلت خلالها فرح الشاذلي علي لقب أفضل لاعبة في المباراة خضعت لأشعة أثبتت اصابتها بالرباط الصليبي .

وشهدت المباراة مشاركة منة السيد بدلا منها، ولكنها تعرضت للطرد بسبب الاصطدام بلاعبة فريق تونس في هجمة مرتدة ليضطر محمد عادل المدير الفني للفريق الدفع بنصرة عيد في حراسة المرمى مؤقتا وهي ليست حارسة في الأساس علي صعيد كرة اليد ، قبل أن تعود فرح الشاذلي وتتحامل على نفسها ،و تنجح في وصول الأهلي إلي نهائي السوبر .

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر الأفريقي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة.

ويسعى الأهلى لحصد اللقب فى ظل تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم، حيث يعقد الفريق آمالا كبيرة على عناصر الخبرة أمثال نصرة عيد عبد الملك وليلى هيثم وأمينة عاطف.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.