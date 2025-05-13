شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة ، تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في أولى لقاءات نصف نهائي دوري السوبر 2024/2025.

وأسند الاتحاد مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم مكون من، فينتسيسلاف فيليكوف - بلغاريا، ميشال بروك - بولندا، جينتاراس ماسيوليس - لاتفيا.

يذكر أن نصف النهائي الآخر يجمع بين الاتحاد السكندري وسبورتنج، ويقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كانت قد وافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المباراة الثانية، الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.