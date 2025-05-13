شكرا لقرائتكم خبر عن تهشم سيارة محمد عبد الله لاعب الأهلى ومنتخب الشباب فى حادث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمد عبد الله لاعب الاهلى ومنتخب الشباب لحادث سير تسبب فى تهشم سيارته عقب احتفاله مع زملاؤه بالتأهل لكأس العالم تحت 20 عاماً ، وتعرض محمد عبد الله للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة فى مباراة الامس أمام غانا ولكن اللاعب حضر وشارك اللاعبين فى الملعب انتصار الصعود للمونديال.

ضرب منتخب مصر موعدًا مع المغرب فى دور نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وكان منتخب مصر قد صعد إلى دور ربع النهائى، بعدما حصد المركز الثالث فى المجموعة الأولى، حيث جاء تأهله كأفضل المنتخبات التى احتلت المركز الثالث بمجموعات أمم أفريقيا.

ولعب منتخب مصر 4 مباريات في دور المجموعات، حقق انتصارين على جنوب أفريقيا وتنزانيا بينما نال الهزيمة على يد سيراليون وتعادل مع زامبيا، ليجمع 7 نقاط.

منتخب مصر توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات سابقة فى أعوام 1981 و 1991 و 2003 و 2013.

من المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب فى التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد، وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح، ليضمن تأهله إلى منافسات كأس العالم.

وكانت المغرب صعدت إلى نصف النهائي لملاقاة مصر، بعد الفوز على سيراليون بنتيجة 1-0.