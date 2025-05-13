شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. تفسير الأسباب القهرية يحسم قرار لجنة التظلمات النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعا حاسما، الخميس المقبل، لإعلان قراراتها النهائية فى التظلمات والشكاوى المقدمة من الأهلى والزمالك وبيراميدز بشأن مباراة القمة.

وتستمع لجنة التظلمات الخميس المقبل، لـ طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية لمعرفة حيثيات قرارى الرابطة سواء الأول، الذى تم خلاله اعتبار الأهلى خاسرا من الزمالك فى مباراة القمة، وخصم منه ثلاث نقاط مع نهاية الموسم، أو القرار الثانى الذى اكتفى باعتبار الأهلى خاسرا فى مباراة القمة وعدم خصم ثلات نقاط مع نهاية الموسم.

وقال مصدر بلجنة التظلمات إن اللجنة ترغب في معرفة الأسباب القهرية والاستثنائية الذى أعلن عنها مجلس الرابطة في حيثيات قرارها الثاني بإلغاء خصم النقاط الثلاث مع نهاية الموسم، وحال عدم قناعة لجنة التظلمات بأقوال طه عزت، من الوارد إلغاء القرار الثاني للرابطة وتنفيذ القرار الأول للجنة المسابقات، وهو اعتبار الأهلي خاسرا من الزمالك وخصم ثلاث نقاط.

وتابع المصدر أن قرار إعادة المباراة بعيد تماما عن حسابات اللجنة بعد انسحاب الأهلي من المباراة وحضور الزمالك المباراة وحضور حكم المباراة الذى أنهى المباراة لصالح الزمالك، وبالتالي يجب معاقبة الأهلى.