شكرا لقرائتكم خبر عن قدم وسلة ويد "رجال وسيدات".. الأهلى يصارع على 3 جبهات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، مواجهات مختلفة فى عدة ألعاب بشكل جعل الجماهير الأهلاوية تُمنّى النفس بأن يُحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز فى المباريات التى ستخوضها فرق النادى، خاصة أنها مباريات هامة وحاسمة فى سباق أكثر من لعبة، وهو ما نرصده فى السطور التالية..

1- مواجهة قوية لفريق كرة القدم أمام سيراميكا

يواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري

آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز ، ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الترجي التونسي في إطار نهائي السوبر الأفريقي المقام علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة. تأهل الترجي لكرة اليد إلى نهائي السوبر الأفريقي بالفوز على منتدى درب سلطان المغربي في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة. 3- الأهلي وبيترو أتلتيكو في نهائي السوبر الأفريقي "سيدات" 3- الأهلي وبيترو أتلتيكو في نهائي السوبر الأفريقي "سيدات" يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي السوبر الأفريقي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة. وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف النهائى.

2- الأهلي والترجي في نهائي السوبر الأفريقي "رجال"4- الأهلي والزمالك في قمة السلة "رجال"

تقام، اليوم الثلاثاء، مباريات نصف نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، حيث يلتقى الأهلي مع الزمالك في التاسعة مساءً، والاتحاد السكندري مع سبورتنج، فى المباريات التي تقام بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي الدورى، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.