شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز في إطار الجولة السادسة من مرحلة الحسم، ببطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يجرى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق تغييرا في خط الدفاع، على أن يعتمد على محمود حمدى الونش أساسيا، بعد أن كان جليسا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام سيراميكا.

ومن المتوقع أن يخوض الرمادى المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، بينما يعتمد على محمود حمدى الونش، وعمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج في خط الدفاع ، على أن يشارك عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، في خط الوسط بينما يقود الهجوم سيف الجزيرى، وسيف جعفر.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.