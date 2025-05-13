شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

نجح 6 لاعبين مصريين في حسم تأهلهم إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، والتي تستمر على مدار يومين.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، أعلنت انسحاب اللاعب المكسيكي ليونيل كاردينس، من منافسات دور الـ 16، بذلك تأهل البطل المصري علي فرج المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، مباشرة إلى الدور ربع النهائي بعد انسحاب لاعب المكسيك، بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز طارق مؤمن على جونا براينت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-7.

ـ فوز نوران جوهر على فيروز أبو الخير بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 9-11, 11-8, 11-5.

ـ فوز يوسف سليمان على مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-9, 13-11, 11-0.

ـ فوز هانيا الحمامي على نيلي جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 11-5.

ـ فوز ندى عباس على أمينة عرفي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-13, 11-5, 11-7, 11-8.

ـ هزيمة يوسف إبراهيم أمام دييجو إلياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-0, 11-7.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفي منافسات الرجال يحمل البيروفي دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.