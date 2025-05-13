شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مواجهة قوية أمام سيراميكا بالجبل الأخضر فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز ، ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء سيراميكا تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر ، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائي.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، وسيراميكا يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار وحسين الشحات ، ويغيب عن الأهلي أمام سيراميكا كل من يحيى عطية الله وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمد عبد الله بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب على ماهر المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب الليلة ، ويتطلع على ماهر لمواصلة النتائج المتميزة لفريقه خلال مرحلة الحسم.

تأتي مباراة الأهلي وسيراميكا ضمن أهم المحطات في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة في مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لاسيما أن مباراة الزمالك وبيراميدز تعقبها مباشرة في الثامنة مساءاً في صراع حسم اللقب بالامتار الأخيرة.