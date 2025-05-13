شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يبحث عن مصالحة جماهيره أمام فاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات "مرحلة التتويج" لحسم بطولة دورى نايل هذا الموسم.

وتراجع النادي المصري للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

بينما يقبع فريق فاركو في المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة التتويج، برصيد 30 نقطة، لكنه يعيش حالة معنوية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث لم يخسر في آخر مباراتين في البطولة، وكان فوزه على بيراميدز نقطة تحول كبيرة.

ويعود الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري لقائمة الفريق، مبارة مباراة اليوم أمام فاركو، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب من خوض مباراة الجولة الماضية أمام الأهلي، نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحاول التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، مصالحة جماهيره، بعدما أصبح في أزمة حقيقية بعد ارتفاع الأصوات الجماهيرية التي تطالب برحيله عن الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، والخروج من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.