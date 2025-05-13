شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو.

2_21 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز

إجمالا.. التقى الزمالك وبيراميدز في 21 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع الزمالك أن يتفوق على بيراميدز فى 12 مباراة، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

واستطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز فى 3 مباريات فقط خلال 21 مباراة خاضها أمام الفارس الأبيض، وسجل الزمالك 32 هدفًا، فيما سكن شباكه 21 هدفًا.

ويعتبر الدولي المغربي ولاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى أشرف بن شرقي هو الهداف التاريخي في مباريات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويأتي في المرتبة الثانية الدولي مصطفى محمد برصيد 3 أهداف.

3_موقف الزمالك وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 47 نقطة جمعها من 22 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يحتل الصدارة.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من نفس عدد المباريات.

4_القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تنقل المباراة بين الفارس الأبيض ونظيره السماوي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري.

5_مباراة بيراميدز الظهور الثانى للرمادى مع الزمالك

تمثل مباراة الزمالك وبيراميدز الظهور الثانى لأيمن الرمادى فى مقعد المدير الفنى للفارس الابيض الذى يبحث عن فوزه الاول مع الزمالك بعد التعادل مع سيراميكا 2-2 فى الظهور الاول.

وقاد أيمن الرمادي الزمالك كمدير فني جديد خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

تعادل الفارس الأبيض مع المصري والبنك الأهلي وسيراميكا بالترتيب فى أخر ثلاث مباريات بالدوري المصري.